Paura nella notte a Maiori: incidente sul lavoro alla Cartiera, operaio ferito. È di Minori

Paura nella notte a Maiori in Costiera amalfitana sulla cui ricostruzione sono in corso indagini degli uomini dell’Arma di Amalfi e della Procura della Repubblica di Salerno: incidente sul lavoro alla Cartiera, operaio ferito. Brutto incidente quello verificatosi la scorsa notte alla Cartiera Confalone di Maiori, in Costiera Amalfitana. Un operaio, infatti, è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. Il braccio dell’uomo Del Pizzo di 32 anni, residente a Minori, stava per restare incastrato in un macchinario ma, fortunatamente, il sistema di sicurezza ha svolto il suo lavoro, mandando in blocco i macchinari.

L’uomo è caduto al suolo, battendo la testa. Immediatamente trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, sono stati rilevati diversi traumi e fratture, ma il giovane non è in pericolo di vita.

Al momento si sa solo che sono in corso indagini dei carabinieri e si cercano foto e immagini video.