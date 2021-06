Paura a Capri, imbarcazione si capovolge a Marina Piccola. Fra Costa d’ Amalfi e Sorrento migliaia di barche a mare . Finito il lockdown per il coronavirus Covid – 19 torniamo alle domeniche bestiali di sempre via mare in Campania, ieri fra Conca dei Marini e Amalfi in Costiera amalfitana oggi a Capri da Salerno e Napoli arriva di tutto .

Nel caos domenicale un’imbarcazione si è capovolta dopo aver imbarcato acqua ed è semi-affondata, per cause in corso di accertamento, intorno alle 14 di oggi pomeriggio a Marina Piccola. Diportisti e bagnini dei vicini stabilimenti balneari si sono precipitati nel dare immediato aiuto alle persone che erano a bordo, sei in totale provenienti dalla zona di Torre Annunziata, e che sono state costrette a tuffarsi per salvarsi. Lanciato l’allarme, è intervenuta la motovedetta Cp 858 della Guardia Costiera che ha fornito assistenza e soccorso ai naufraghi (tutti illesi a parte il comprensibile spavento) e avviato gli accertamenti di rito mentre la barca è stata, con non poca difficoltà, messa in salvo evitando che colasse a picco. Nelle foto alcune fasi dei soccorsi.