Parrocchia Sant’Agnello. Inaugura il Centro Pastorale

Martedi 15 giugno 2021, ore 19.00, ci sarà la benedizione dei rinnovati locali del futuro centro parrocchiale nella Fondazione Conservatorio dei Sette Dolori, dopo la celebrazione eucaristica del Vescovo Alfano. Il centro parrocchiale sarà intitolato a Don Onorio Rocca, la lapide attestante sarà apposta successivamente. Ogni salone sarà intitolato ad un prete beneamato , il salone principale sarà intitolato a Domenico Castellano che donò la struttura nel settecento.

LA CHIESA DEI SETTE DOLORI ( dal libro di Gargiulo Le chiese e le Cappelle del territorio di Sant’Agnello in Penisola Sorrentina )

La storia della chiesa ha inizio il 25 settembre 1739, allorché il parroco

di Sant’Agnello, Don Domenico Castellano, con testamento destinò i

suoi beni alla chiesa dei Santi Prisco ed Agnello, designando ad amministrarli

il Rettore pro-tempore, il Maestro Cassiere ed il” Ragioniere Procuratore.

Successivamente, per esaudire un volere di suo fratello Giovanni,

il quale, morendo, aveva disposto che la metà dei suoi beni fossero utilizzati

per la fondazione di un Conservatorio per accogliervi povere e orfane

figliuole, con atto del 25 marzo l 7 40, modificò il documento. Con questa

seconda disposizione sottrasse una parte dei beni che voleva lasciare alla

chiesa, cioè “due possedimenti, la casa dov’egli abitava col giardino ed un pezzo

del suolo annesso” e questi, con altri acquisti di rendite fatti da lui dal dì del

testamento sino ad allora, donava alle sorelle Agnese, Caterina e Orsola,

che lo avevano assistito nell’ultima sua malattia, per godersene fino alla

loro morte, ed essere poi destinati alla fondazione e al mantenimento di

un conservatorio per accogliervi 33 povere ed orfane figliuole, dichiarando

espressamente “dover essere vergini, ed escluderne le maritate”. Disponeva,

altresì, la costruzione di una cappella a uso del Conservatorio, indicando

le famiglie di Andrea, Giuseppe e Nicola Castellano e la famiglia Paturzo

di Iommella Grande, le cui figlie, una per ogni famiglia, voleva che

avessero preferenza d’alloggiamento sulle altre: così nacque la chiesa. Lo

stesso sacerdote redasse le regole e le condizioni del novello istituto. La

struttura fu ul timata nel 1771.

Nel 1902, nel Conservatorio annesso alla chiesa furono trasferite le

fanciulle os pitate nella casa delle Serve dei Poveri a Migliaro, che si

avviava a divenire l’attuale Ospizio per gli anzian i. L’istituzione cessò

la propria attività alla fine degli anni ’50. Oggi il Conservatorio, dopo

lavori di ristrutturazione, è stato trasformato in ostello. La chiesa era

fornita di grate per permettere alle suore, dalla clausura, di assistere alle

funzioni re ligiose.

119

Avvicinandoci alla chiesa, provenendo dalla strada intitolata all’archeologa

Paola Zancani Montuoro, è possibile ammirare il medaglione recante

un Cuore trafitto, posto sulla facciata, sul timpano di coronamento

superiore dalle flessuose linee; il medaglione è sormontato da una Croce

che troneggia sul pinnacolo. La facciata, in stile roccocò presenta due

ordini sovrapposti, separati da un cornicione scanalato. Nel prospetto

sono inseriti motivi neoclassici come lesene terminanti con capitelli ionici,

finestre trilobate a piano terra, volute nei paramenti murari laterali del

cornicione. Una· fàscia in piperno orna il portone con lesene che sfioriscono

in brani tronchi di cimasa tondeggiante. Un finestrone con vetrata

colorata illumina l’interno e pone in equilibrio la tendenza verticale della

facciata,”ristrutturata nel 1968 e successivamente.

L’interno a una sola navata, con la volta arricchita con fregi di stucco,

dopo i lavori di ristrutturazione, è accogliente; al centro della cupola si

ammira una Colomba, simbolo dello Spirito Santò.

Sulla cantoria vi è l’antico organo. Don Francesco Maresca favorì la costruzione

del trono in marmi policromi dalla linea elegante, dove spiccano

le colonne in marmo rosso e nero. La pala dell’altare raffigura la Madonna

Addolorata; l’area presbiterale è delimitata da una balaustra marmorea.

Sulla parete a destra dell’altare maggiore vi è una lapide che recita:

QYAELIBET ALTARIA HVJVSCE

ECCLESIAE SYNT QVOTIDIE

ET IN PERPETVVM PRlYILEGlATA PRO

QYOLIBET DEFVNCTO TAM CONSANGVINEO QYAM

AFFINI DESCENOENTI EX FAMILIA FVNDATORIS

VT EX BREVI 23 APRJLIS 1755

ET REGIO PLACITO 16 JVN1J 1755

Sugli altari laterali, a sini stra ammiriamo un dipinto del l 7 46

raffigurante La Madonna tra i Santi Giuseppe e Domenico intercedenti per

le anime del Purgatorio; la tela collocata sull ‘altare opposto raffigura una

scena della vita di San Francesco Sa11erio . Nella cappella a destra della

porta d’ingresso vi è l’altare in marmi policromi che conserva la tela

della Madonna di Pompei, opera di G. Mazzotta; l’altare è stato eretto nel

1952 da Aniello Gargiulo meccanico, come si legge su una iscrizione.

Molto bella è la statua di Sant’Anna che si venera nella stessa cappella.

Sul lato opposto si apre la sacrestia, comunicante con altri locali interni.

Le acquasantiere sono in marmo bianco; quella collocata sul lato

destro è arricchita dalla statua della Madonna di Lourdes, offerta da

Giuseppe Russo nel 1935; l’acquasantiera posta sul lato sinistro è

sormontata dalla scultura raffigurante il Battesimo di Gesù; alla base vi è

la scritta: Antoninus et H ersilia Ciuffi-è deiparae perdo/enti PR. – 1938.

LA DEVOZIONE ALLA VERGINE ADDOLORATA

È questa la devozione più coinvolgente del popolo cristiano,

perché evoca emozioni e sentimenti che tutti sentiamo

vibrare. Ognuno di noi nella sua vita è stato ferito dalla

sofferenza. Il popolo sente l’Addolorata vicina ai propri

travagli e s’identifica con lei.

I Vangeli presentano la Vergine intimamente commessa al

destino di passione e sofferenza del Figlio.

La sua vita è segnata dal dolore: vive poveramente,

partorisce in una squallida grotta, deve fuggire in esilio,

vive a Nazareth dedita al lavoro nascosto.

I Vangeli poi danno spazio a tre episodi che esplicitano il

dolore di Maria: la profezia di Simeone, lo smarrimento di

Gesù nel tempio, la presenza ai piedi della Croce.

I Padri della Chiesa sono attratti dal mistero di questa

sofferenza, quelli del II secolo non vi accennano

direttamente ma collegano la Verginità di Maria con la

Passione di Cristo: Maria per essi non è un’Addolorata

chiusa in sé stessa, ma una madre in piena comunione col

Figlio.

Dal IV secolo in poi si hanno invece le più antiche

testimonianze scritte sulla spada e l’angoscia di Maria.

Sempre i Padri colgono l’atteggiamento interiore di

Maria presso la croce e la portata del testamento di Gesù

identificando il dolore di Maria con la spada di Simeone.

Sant’Anselmo, nel secolo XI, contribuisce alla diffusione

del culto all’Addolorata ed è quindi considerato all’origine

di questa devozione che verso la fine del medioevo prese il

nome di “Compassio Virginis”. Tale culto si afferma anche ad opera di Guerrico di Igny e

Bernardo di Chiaravalle.

Le espressioni di profonda partecipazione al dolore di

Maria sono racchiuse nello Stabat Mater che nel 1 727

Papa Benedetto XIII inserirà nella Liturgia.

Nel XIV secolo si codificano i dolori di Maria in numero

di sette e sono riferiti a sette momenti dei racconti

evangelici:

– la Prqfezia di Simeone;

– la Fuga in Egitto;

– lo Smarrimento di Gesù;

– l’Incontro di Maria e Gesù lungo la via della croce;

– la Presenza di Maria sotto la croce;

– la Deposizione o pietà;

– la Sepoltura di Gesù.

Da questi ha origine la duplice iconografia dell’Addolorata,

una spada nel petto riferita alla profezia di Simeone o sette

spade a simbolo dei sette dolori.

Nel XV secolo si moltiplicano i pii esercizi e le testimonianze

iconografiche dell’Addolorata.

Nel 1423 durante il Concilio Provinciale di Colonia viene

istituita una festa in onore dei dolori di Maria.

Alla fine del XV secolo nasce nelle Fiandre la Confraternita

dei Sette Dolori, poi approvata nel 1495 da Alessandro VI

e nel 151 7 arricchita anche di molte indulgenze.

Dal XVII secolo fino ai nostri giorni c’è un vero e proprio

incremento della devozione all’Addolorata, grazie anche

all’opera intensa svolta dai Servi di Maria: nel 1628

Urbano VIII permette ai Serviti di erigere la Compagnia

dell’abito dedicata al culto dell’Addolorata.

Nel 1668 i serviti ottengono dal Papa di celebrare nella

terza domenica di settembre la festa dei sette dolori; nel

167 5 la Compagnia cieli’ Abito diventa “Confraternita dei

Sette Dolori”; nel 1814 Pio VII a ricordo delle sofferenze

subite sotto Napoleone estende la festa dell’Addolorata a

tutta la Chiesa.

Nel 1913 Pio X fissa la festa al 15 di settembre, tra il

XVIII e il XIX secolo si assiste alla nascita di innumerevoli

pii esercizi tra cui la Corona cieli’ Addolorata, le

Litanie cieli’ Addolorata, la Via Ma tris e i Sette Venerdì

cieli’ Addolorata.

La fede e la pietà della Chiesa hanno espresso in molti

modi la venerazione tenera e forte a Santa Maria donna

del dolore.

L’Oriente ama cantare con pluralità di motivi la

Theotokos, agnella immacolata trafitta dal dolore ma

intrepida nella fede.

L’Occidente vede in Maria la donna dei dolori che

piange il Figlio ucciso; la pietà che lo accoglie straziata

nel grembo una Vergine umana quindi carica di pathos

vicina al dolore umano capace di capire ogni intima pena

dell’uomo.