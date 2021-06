Parrocchia di Lourdes . Incontro letterario: presentazione congiunta di due libri

Sabato 12 giugno, nel giardino della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, Sorrento, presenteremo i libri di:

Lucio Scibilia, Storie di Fede e Fortuna

Gaetano Maresca Paola e altre storie

Lucio Scibilia, laureato in matematica e fisica, disciplina che insegna per 15 anni negli istituti tecnici e nautici del Liceo Sant’Anna di Sorrento, città dove poi ricopre la carica di preside di scuola media per 25 anni.

Da altrettanti in pensione, frequenta, tra le varie attività letterarie e di lettura, l’Istituto Teologico con curiosià tra religiose e culturali, laureandosi con una prestigiosa tesi su “Il figlio dell’uomo” del profeta Daniele.

Prende parte al direttivo Unitre (Piano di Sorrento) con cicli di letture e conversazioni dai titoli accattivanti: “Istigazione alla lettura”, “Il vizio di leggere”…

A sua insaputa figli e nipoti, al suo novantesimo compleanno, hanno pubblicato una raccolta delle filastrocche che scriveva in ogni occasione.

Una sua breve e semplice filastrocca dal titolo “L’antisorrento” gli valse una menzione speciale in un concorso letterario bandito anni fa dalla Dai Communication.

Storie di Fede e Fortuna, raccolta di memorie è la sua prima pubblicazione narrativa. Positanonews si è già occupata del preside Scibilia nell’articolo https://www.positanonews.it/2021/04/storie-di-fede-e-fortuna-il-nuovo-libro-di-lucio-scibilia/3486983/

Gaetano Maresca, una laurea in biologia a pieni voti, insegnante, è uomo di scienze, di cuore, di pensiero, uno sportivo, ma anche un artista a 360°.

Fondatore dell’Associazione Culturale Poetandoci, con cui ha pubblicato a più mani un’antologia di poesie, da anni organizza cenacoli

“cultural-musicali”.

Docente di matematica, scienze e informatica, pianista, surfista, forse poeta.

Già autore, prima di “Paola e altri racconti”, di altre antologie narrative.

Dialogheranno con gli Autori: Antonino Minieri, parroco presso l’Istituto religioso che ci ospiterà, Mimmo Bencivenga responsabile della Bibliolibreria Indipendente con sede presso lo stesso Istituto