Paolo Gentiloni si rilassa ad Amalfi concedendosi una tappa alla Pasticceria Pansa

Amalfi. Il Commissario europeo per l’economica Paolo Gentiloni conferma il suo grande amore per la costiera amalfitana, da sempre meta dei suoi momenti di relax. Ed anche in questo mese di giugno non ha voluto far mancare una vita alla città di Amalfi in compagnia della moglie Emanuela Mauro, ospiti dell’Hotel Santa Caterina.

Gentiloni e la moglie si sono concessi una dolce pausa alla Pasticceria Pansa, così come riportato sulla pagina Facebook dello storico locale: « Come da tradizione consolidata di questi ultimi anni, con l’arrivo della bella stagione riceviamo la visita graditissima del presidente Paolo Gentiloni amante della Costiera Amalfitana e soprattutto habitue’ della Pasticceria Pansa».