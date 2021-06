Pallavolo, la Folgore Massa va in serie A e chiede aiuto ai tifosi. Parte una raccolta fondi online.

“Per la prima volta nella storia, la Penisola Sorrentina porta una squadra in serie A”. Dopo la storica qualificazione in A3, la Folgore Massa, squadra di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, chiede aiuto ai tifosi sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe.

“Il passaggio alla Lega Volley comporterà tanti sacrifici per la dirigenza biancoverde – si legge – soprattutto per ottemperare a tutti i requisiti di ingresso nell’olimpo del volley nazionale: capitale sociale, fideiussione, video check, taraflex e molto altro”.

“Molti tifosi e sostenitori, anche dall’estero -scrive la società – ci chiedono come poter contribuire ed essere parte di questo sogno. L’iniziativa di questa raccolta fondi nasce con questo intento e sarà lanciata, una tantum, solo in occasione dell’avviamento a questa storica ma impegnativa avventura”.

“Aiutaci a costruire questo sogno con amore e coraggio. Spalla a spalla – proseguono – siamo pronti anche a questa nuova avventura. Noi con voi. Voi con noi”.

La raccolta per supportare la Folgore Massa è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/gfm/ spalla-a-spalla-con-folgore- massa