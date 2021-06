La nostra redazione sportiva si è recata quest’oggi a San Giorgio del Sannio, dove si è tenuto l’evento Open day organizzato da Carmine Vetrone, presidente del Club Benevento San Giorgio del Sannio. Un ritorno alla normalità che mancava da troppo tempo e che ha permesso ai tifosi giallorossi campani di ritrovarsi finalmente “a casa” e in “in famiglia” per un brindisi in sede ed un pranzo al ristorante. Presenti al Club anche l’assessore allo Sport Massimiliano Gaudino, il giornalista di Tv7 Benevento Alfredo Salzano e, nel pomeriggio, i ragazzi del Futsal Benevento che sono stati premiati con una targa perché ieri, grazie alla vittoria della finale con la Polisportiva Futura di Reggio Calabria, sono stati promossi in serie A2! In un clima assolutamente di festa, la nostra redazione ha ascoltato il parere di Carmine Vetrone e di Paolo Saviano, ex giocatore del Napoli e del Benevento sul nuovo allenatore del team delle streghe, Fabio Caserta e sulla squadra che a luglio sarà impegnata nel ritiro a Santa Rita da Cascia e per la prossima stagione nella conquista del posto che merita: la Serie A! Le nostre parole di ringraziamento per l’accoglienza ricevuta non saranno mai abbastanza. Il Club Benevento San Giorgio del Sannio è da scudetto!