Omicidio Vassallo, oggi audizione all’Antimafia dei fratelli dell’ex sindaco di Pollica

Omicidio Vassallo, oggi audizione di Dario e Massimo Vassallo – come titola il quotidiano “Le Cronache” – presso la commissione Antimafia parlamentare. A 10 anni e mezzo dal suo feroce assassinio, presso la Commissione Antimafia presieduta da Nicola Morra (che di recente ha rilasciato dichiarazioni sugli sviluppi della vicenda nei palazzi romani), è stato istituito il gruppo di lavoro interno al Parlamento per ispezionare tutti gli elementi istruttori utili a non far cadere nel vuoto il fascicolo d’inchiesta, prima che decorrano i termini della prescrizione.