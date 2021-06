Oggi parte la diciannovesima edizione dell’Ischia Film Festival

Oggi si inaugura l’Ischia Film Festival 2021, con una serata dagli importanti contenuti sociali, e con la Campania come protagonista assoluta.

Come da tradizione si parte dal cinema culturale: il film “Quo vadis, aida?” della regista bosniaca Jasmila Žbanić, in proiezione alle 20.30 in Piazza d’Armi, sul delicatissimo tema di uno dei grandi massacri etnici contemporanei.