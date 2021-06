Nubifragio a Roma strade allagate ovunque , asilo allagato

Un violento nubifragio si è abbattuto intorno alle 13 sulla città di Roma, rendendo le strade impraticabili. È stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco della squadra di Prati in un asilo in via Castelnuovo di Porto, vicino a Ponte Milvio, nella parte Nord della Capitale. Secondo quanto riporta Il Messaggero, si trovavano bloccati nella scuola ben 40 bimbi e 6 adulti, impossibilitati a uscire a causa dell’acqua.

Personale e alunni sono stati trasportati dai pompieri in una struttura alberghiera nelle vicinanze, e i genitori sono stati contattati per andare a prendere i figli.

La bomba d’acqua ha mandato in tilt Roma in poco più di mezz’ora, con la pioggia che ha paralizzato il traffico e trasformato le strade in fiumi. A essere particolarmente colpito è stato il quadrante settentrionale, con Corso Francia bloccato e disagi nei quartieri Monte Mario e Nomentano.

Le auto faticano ad attraversare anche le vie del quartiere Prati a causa dei tombini otturati, con alcune vetture totalmente immerse nell’acqua. In alcune zone sono caduti anche fulmini e grandine.

Il temporale era già previsto, con un’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per condizioni meteorologiche avverse. L’acqua dovrebbe continuare a cadere per le prossime 9 o 12 ore.