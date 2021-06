NLG IN ESCURSIONE CON PICASSO

La Navigazione Libera del Golfo implementa l’offerta turistica con una escursione speciale giornaliera in costiera amalfitana. Voglia di mare nel sito UNESCO più gettonato al mondo. Con la motonave veloce Picasso, con partenza da Castellammare di Stabia e da Sorrento, raggiunge Amalfi, con tre ore di sosta, e poi Positano con altre tre ore di sosta , per poi rientrare a Sorrento o a Castellammare. Lo slogan che accompagna questa campagna turistica è “no stress”, niente auto, niente traffico, no code, no parcheggio, ma solamente mare e sole a prezzi abbordabili e familiari. E’ una idea sicuramente vincente e risolutiva sotto molteplici aspetti e adeguata alle esigenze dei tempi odierni. Al sito web https://www.navlib.it/ tutte le informazioni necessarie per organizzare la vostra escursione.