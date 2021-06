Neri Marcorè e Diego De Silva. Una coppia meravigliosa ieri nel borgo di Nocelle a Positano Racconta. La cittadina della Costiera amalfitana è diventata in questi giorni il cuore della cultura in Campania e Sud Italia . Una serata davvero straordinaria di quelle che non vedevamo da due anni, pre pandemia . Fra il pubblico Domenico Starnone che ha rivelato a Positanonews sulla vicenda del quadro ( di cui noi abbiamo già parlato dieci anni fa, ndr ) “Era per stanare il sindaco..”. Un sorriso sornione di chi sa il fatto suo, un grande che ha poi fatto da grancassa mediatica come era scontato..

Sulla Fondazione Ravello e la censura a Scurati di De Luca il Governatore della Regione Campania intervenuto in diretta , tutti i presenti, compreso Starnone e Da Silva, allibiti e perplessi, Da Silva ha detto “Voglio approfondire..”

di 10 Galleria fotografica Positano Racconta: Neri Marcorè e Diego Da Silva









Foto 2 di 2



Ma la serata era da godersela tutta, peccato che non è stato fatto un video integrale. Positanonews ha ripreso solo una parte dell’incontro, dopo ce lo siamo goduti e abbiamo riso, per fortuna e per la prima volta da mesi, a crepapelle, una “catarsi” indimenticabile qui dove parte il Sentiero degli Dei ci siamo sentiti nell’empireo della letteratura .

L’ironia ha pervaso tutto l’incontro, ma il meglio è venuto quando a un certo punto Neri Marcorè ha detto quanto di te c’è nell’avvocato Malinconico che si permette tante cose?