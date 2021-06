Nel giorno della Festa della Repubblica le Frecce Tricolori dipingono il cielo di Roma

Nel giorno della Festa della Repubblica i colori della bandiera italiana dipingono il cielo terso di Roma grazie al tradizionale passaggio delle Frecce Tricolori sull’Altare della Patria sotto gli occhi di tanti cittadini accorsi per assistere ad un momento così importante che quest’anno vuole anche segnare la rinascita dopo l’emergenza Covid, anche se la cerimonia si è svolta sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e non c’è stata quindi, per il secondo anno consecutivo, la consueta parata militare in Via dei Fori Imperiali.

A deporre la corona d’alloro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

(video di Azzurro Tricolore)