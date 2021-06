Articolo di Maurizio Vitiello – La bravissima Valentina Fusaro interpreta Elisa nello spettacolo teatrale “WORK” alla “Sala Italia” di Castel dell’Ovo, dal 6 all’11 luglio 2021; ore 19 e 20.30.

Il teatro continua a presentare novità.

Foto 3 di 3





Lo spettacolo Work mette in scena “un pezzo di fabbrica”.

Letteralmente.

Una vera catena di montaggio manovrata dal robot industriale Kuka Iontec 20 3100 viene portata sul palcoscenico.

A lavorare con il robot è l’operaia Elisa, protagonista dello spettacolo Work, interpretata dall’attrice Valentina Fusaro.

Elisa è un’operaia con le mansioni di decoratrice di contenitori per pupazzi.

Lavora fianco a fianco con un braccio meccanico, che impacchetta i peluche nei contenitori disegnati da Elisa.

Casualmente riesce a capire come gestire e comandare il robot, riuscendo a dare una nuova vivacità alla sua normale giornata lavorativa.

In questa nuova quotidianità vissuta con il robot, Elisa manifesta il suo carattere, la sua sensibilità, le sue ambizioni.

Lo spettacolo non utilizza unicamente la capacità di impressionare del “mostro” robot, che dimostra in scena la sua potenza, la sua velocità e la sua precisione, ma dà vita a un confronto tra operaia e macchina che genera azioni sceniche di volta in volta comiche, grottesche, drammatiche, ironiche, spiazzanti.

Assolutamente da non perdere.

Maurizio Vitiello