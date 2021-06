MUSICA SOTTO LE STELLE A VILLA PIGNATELLI 2021 8 giugno – 6 luglio 2021 CON ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI

Un felice ritorno dell’Associazione sulla ribalta matropolitana, con un forbitissimo programma. Avallato dal Ministero della Cultura, l’evento presso il Museo di Villa Pignatelli, segue il protocollo anticovid, pertanto distanziamento e mascherina obligatorio e acquisizione di biglietto esclusivamente on line.

Martedì 8 giugno 2021– ore 19 e ore 21

ROBERTO PROSSEDA, pianoforte

Johann Sebastian Bach – Invenzioni a tre voci in la minore, sol minore e re minore

Ennio Morricone – Invenzione, Canone e Ricercare

Felix Mendelsshon – Lied ohne Worte op. 67 n. 5

Ennio Morricone – Il Deserto dei Tartari

Felix Mendelsshon – Lied ohne Worte op. 53 n. 5

Ennio Morricone – Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

Franz Schubert – Improvviso op. 90 n. 1

Ennio Morricone – Studi n. 1 e n. 2

Franz Schubert: Improvviso op. 90 n. 2

Johannes Brahms – Ballata op. 10 n.2

Ennio Morricone – Il pianista sull’oceano, Rag in frantumi

Martedì 15 giugno 2021 – ore 19 e ore 21

QUARTETTO MITJA

FRANCESCO SOLOMBRINO, viola

Maurice Ravel – Quartetto per archi in fa maggiore

Johannes Brahms – Quintetto per archi n.2 in sol maggiore opus 111

Martedì 22 giugno – ore 19 e ore 21

LORENZO PONE, pianoforte

César Franck – Prélude, Fugue et Variation Op. 18;

Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata in do maggiore KV 330;

Fryderyk Chopin – Mazurka Op. 68 n. 2, Mazurka Op. 24 n. 1, Mazurka Op. 30 n. 1, Mazurka Op. 17 n. 4;

Claude Debussy – dai Préludes: Bruyères, La sérénade interrompue, Feux d’artifice

Martedì 29 giugno – ore 19 e ore 21

IVOS MARGONI, violino

ALESSANDRO STELLA, pianoforte

Mario Pilati – Tamurriata

Ludvig van Beethoven sonata n. 8 in sol maggiore

Mario Pilati – Due pezzi per violino e pianoforte

Edvard Grieg – Sonata n. 3 op. 45