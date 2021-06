Minori, spiegato il motivo del guasto al depuratore: giubbino incastrato in una pompa. A spiegarlo è stato il vicesindaco di Minori, in Costiera Amalfitana, Sergio Bonito in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Dopo i fatti del 2 giugno 2021, la Ditta responsabile della gestione del depuratore ha effettuato un pronto e accurato intervento che ha permesso di individuare il “responsabile” del guasto al depuratore. Trattasi di indumento, verosimilmente un giubbino, il cui ingresso e successivo trasporto attraverso il sistema fognario, ha ostruito la pompa.

Ora la domanda sorge spontanea: “Come può un giubbino ritrovarsi all’interno del sistema fognario per poi finire nella pompa di sollevamento?”

La risposta dovrebbe portare a riflettere, ancora una volta, sui nostri comportamenti e sulle nostre azioni.

Facile, dopo, dare la colpa al depuratore che non funziona, comodo insinuare che manchino controllo, manutenzione e impegno da parte dell’Amministrazione!