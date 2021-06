Minori, spiagge affollate preludio di un’estate di rinascita

Minori, costiera amalfitana. La città comincia la ripartenza verso quella che tutti si auspicano sia un’estate di ripresa dopo il lungo periodo buio legato all’emergenza Covid. Le spiagge cominciano ad essere affollate da tanti residenti e turisti che cercano refrigerio e relax in queste giornate di caldo afoso. Sulla spiaggia centrale sono stati sistemati degli stalli. Per i non residenti è prevista una tariffa di 5 euro per accedere alla spiaggia ed avere riservato uno stallo. Per i residenti, invece, basta la prenotazione online.

(video di Valeria Civale)