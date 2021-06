Minori, Roberto Saviano invitato alla XI edizione delle “Giornate dell’orgoglio spiaggista“

Minori, costiera amalfitana. Il movimento spiaggista ha inviato a Roberto Saviano il seguente invito: «Gentile sig. Roberto Saviano. Siccome non Le sarà possibile intervenire al “Ravello festival”, il movimento de “Lo Spiaggismo” intende invitarla come ospite d’onore alla XI edizione delle “Giornate dell’orgoglio spiaggista” che si terranno a Minori dal 6 all’11 settembre prossimo. La comunità degli “spiaggisti” è piccola, ma la nostra è sempre stata una manifestazione assolutamente libera da qualsiasi censura. Non riceve denaro da nessuno sponsor e non gode del patrocinio di enti pubblici.

Il tema di quest’anno saranno i “marziani”. Entità invisibili delle quali ignoriamo l’essenza e che, per questo, ci spaventano. Come, ad esempio, i migranti di cui lei spesso racconta le storie.

Per noi sarebbe un grande onore se Lei accogliesse il nostro invito. Ci faccia sapere. La aspettiamo a Minori!».