Minori, l’ultimo commovente saluto alla 49enne Giovanna Marciano

Minori. Si sono celebrati oggi i funerali della 49enne Giovanna Marciano, Dopo le parole del parroco don Ennio Paolillo che, nel corso dell’omelia, ha voluto sottolineare l’amore e la semplicità di Giovanna, mamma accorta, grande lavoratrice, il marito Gino Proto ha voluto ringraziare tutti.

A modo suo, da lavoratore semplice, da padre di famiglia ha voluto ringraziare tutti dall’altare per l’affetto dimostrato nel circondare la sua famigliola di mille attenzioni, ha voluto salutare la sua Giovanna ad alta voce davanti a tutti, a dimostrazione della grande simbiosi che legava lui, la moglie ed i quattro figli. La sorte avversa ha voluto che per la seconda volta la Prima Comunione del minore dei figli venisse fermata: una volta per la pandemia e questa volta per l’immane tragedia

La mamma darà a tutti il coraggio e la forza in tutto per andare avanti nel migliore dei modi.