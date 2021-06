Minori, il piano Spiagge Sicure per l’estate 2021. La scelta dell’Amministrazione Comunale di Minori è di ripartire in sicurezza garantendo la fruibilità dell’arenile e della risorsa mare attraverso un ampio ventaglio di soluzioni.

Sono state perciò individuate varie tipologie di offerta, e specificate diverse categorie di utenza. Il tutto allo scopo di estendere quanto più possibile le capacità di accoglienza in sicurezza della “Città del gusto”.

Rispetto all’estate del 2020, fermo restando il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria (misurazione della temperatura al momento dell’accesso all’arenile, rispetto delle distanze interpersonali, sanificazione delle postazioni e costante pulizia dell’arenile), saranno implementate le postazioni (50 postazioni in più) così da soddisfare esigenze diverse.

La sosta in spiaggia è subordinata all’obbligo di prenotazione al fine del rispetto del numero massimo di presenze stabilito dalla normativa anti-Covid. Le prenotazioni potranno effettuarsi a mezzo della apposita app ovvero telefonicamente.

Per fruire delle possibilità di accesso gratuito, le categorie dei proprietari di abitazione sul territorio comunale e dei “minoresi nel mondo” dovranno effettuare una preventiva registrazione presso gli uffici comunali.

TIPOLOGIE DI SERVIZI:

– Arenili Pubblici (spiaggia centrale, spiaggia lato est del pontile, spiaggia lato ovest del pontile)

– Spiaggia pubblica attrezzata “Chalet de Mar”

– Centro Benessere Comunale “Otium SPA”

– Solarium “Torricella” (senza alcuna interruzione delle attività sportive presso il campo “Leo Lieto”)

– Solarium “Centrale”

– Lidi Balneari (Lido California, Lido Susy Beach, Lido Ambrogio’s) CONDIZIONI DI UTILIZZO:

– Arenili Pubblici (spiaggia centrale, spiaggia lato est pontile e spiaggia lato ovest pontile):

Accesso gratuito previa prenotazione per i cittadini residenti, per i proprietari di abitazione sul territorio comunale e per i “minoresi nel mondo”. Accesso a pagamento (euro 5/turno) previa prenotazione per gli altri utenti.

– Spiaggia pubblica attrezzata “Chalet de Mar”:

All’interno di questa concessione sono stati riservate ai soli residenti n.40 postazioni (ciascuna con 2 lettini per max. 4 persone a postazione), fruibili previa prenotazione verso un contributo di euro 3/turno. L’accesso è gratuito per i residenti disabili (art. 3 comma3 L.104/92) con ISEE non superiore ad €.5000.

– Solarium “TORRICELLA” e “CENTRALE”:

Accesso alla postazione (2 lettini per max. 4 persone) previa prenotazione verso contributo di euro 5/turno per i residenti, i proprietari di abitazione sul territorio comunale e i “minoresi nel mondo”; euro 10/turno per gli altri utenti.

Si ricorda che le regole per l’utilizzo della spiaggia non sono soltanto in funzione dell’emergenza epidemiologica, ma valgono anche per garantire a tutti uguali possibilità di relax e divertimento in un contesto ordinato e privo di pericoli. Confidando nel senso di responsabilità di ciascun utente, si augura a tutti un’estate serena.