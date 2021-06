Minori, dal prossimo 29 giugno nuovi numeri civici su tutto il territorio comunale

Minori, costiera amalfitana. Il sindaco Andrea Reale con una nota comunica che, in occasione delle operazioni di censimento che si terranno in quest’anno, si provvederà alla revisione ed al completamento della toponomastica e della numerazione civica nel territorio comunale con il montaggio delle targhette dei nuovi numeri civici esterni.

La nuova numerazione riguarda tutte le unità immobiliari con ingresso indipendente (abitazioni, uffici, attività commerciali, laboratori, garage, ecc.) che hanno accesso diretto dalla pubblica area di circolazione.

La numerazione si realizzerà attraverso l’installazione di una targhetta numerata da apporre a fianco dei passi pedonali, passi carrabili e delle porte e portoni d’ingresso. Le operazioni saranno svolte da personale appositamente incaricato, riconoscibile dal tesserino vidimato dall’Ente, che fornirà altresì alla cittadinanza tutte le informazioni richieste, salvi gli obblighi di riservatezza.

Tale personale non è in alcun caso autorizzato a richiedere o riscuotere ad alcun titolo somme di denaro. L’apposizione delle targhette, peraltro, non determinerà subito gli effetti corrispondenti al cambio di numerazione: questi, infatti, si produrranno solo a seguito di successiva comunicazione ufficiale da parte degli uffici comunali, sino alla quale i numeri civici resteranno invariati.

Una volta intervenuta tale ufficializzazione, la variazione del numero civico, ai sensi del Regolamento Anagrafico Centrale di Statistica, verrà comunicata dall’Ufficio Anagrafe del Comune ai seguenti enti: Motorizzazione, INPS, ASL, Agenzia delle Entrate, Ufficio Tributi Comunale, per cui non comporterà per i cittadini alcun onere burocratico nei rapporti con tali soggetti (quindi, ad esempio, per quanto riguarda la carta d’identità, la patente

di guida, etc.).

Restano viceversa a carico degli interessati eventuali comunicazioni o adempienze verso destinatari ulteriori rispetto a quelli indicati e in particolare alle imprese e agli operatori commerciali sarà utile comunicare alla Camera di Commercio l’avvenuta variazione.

Per tutta la durata dei lavori, che avranno inizio martedì 29.06.2021, l’Ufficio Anagrafe del Comune sarà a disposizione dei cittadini per fornire e ricevere qualsiasi informazione in merito.