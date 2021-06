Minori , Costa d ‘Amalfi, ferito in eliambulanza. Salerno, bimbo 7 anni investito. Bellizzi vigile suicida, Bracigliano morte per Covid Una caduta da un terrazzamento , uomo di settanta anni ha rischiato la vita, ricoverato all’Ospedale di Castiglione di Ravello poi è stato portato in Ospedale a Salerno . Dalla Costiera Amalfitana nel Cilento .

Bambino investito a Trentinara

E’ ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita il bambino di appena sette anni rimasto ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in slela alla sua bici. il ragazzino si trovava in sella alla bici in via verdi a Trentinara quando è stato colpito dall’auto. Soccordo dal 118 è stato trasferito al Ruggi

Vigile urbano suicida a Bellizzi

“Una notizia che ti lascia senza respiro”. Usa queste parole il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe per esprimere il cordoglio suo e dell’amministrazione per la morte del luogotenente scelto della polizia municipale Salvatore Caiazzo.

“Sono addolorato, affranto da tanta tristezza. Non riesco a trovare una ragione di un gesto così violento. Il nostro luogotenente scelto, Salvatore Caiazzo, uno dei nostri ragazzi migliori del corpo di Polizia Municipale, non è più tra di noi. Si è tolto la vita con un colpo di pistola. Un gesto che ancora non si riesce a comprendere. La mia vicinanza alla Famiglia e la mia solidarietà al Corpo di Polizia Municipale. Tutta la nostra comunità si stringe in questo momento di dolore intorno ai suoi cari. “Caro amico” di tanti impegni e tanto lavoro speso per questa nostra città, che la terra ti possa essere lieve.” Le parole del sindaco

Bracigliano vittime del Covid

Per Bracigliano è un’altra triste giornata legata all’emergenza sanitaria. Dopo il decesso di Annamaria D’Amato, dipendente comunale, avvenuto lo scorso 3 maggio, il decesso di un 67enne avvenuto lo scorso 12 maggio, quello di un 59enne lo scorso 17 maggio, quello di un 60enne lo scorso 25 maggio, purtroppo, a causa di questo maledetto virus ci ha lasciato un cittadino di 64 anni.

Il cordoglio

Cinque decessi a causa del covid in appena un mese “in una comunità come la nostra sono tanti” dichiara il sindaco Antonio Rescigno: “Questa nostro concittadino, come gli altri, ha lottato fino all’ultimo contro il covid, senza uscirne vincitore. Rivolgo alla sua famiglia, a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, le più sentite condoglianze cristiane”.

I contagi

Per quanto riguarda i contagi, l’Asl ha rilevato la positività di altri 4 nostri concittadini. Rispetto al precedente aggiornamento si è registrata la guarigione di 9 nostri cittadini. Quindi, il numero di guariti sale a 417 unità. Al momento gli attualmente positivi sono 13, in diminuzione di 6 unità rispetto al precedente aggiornamento; ancora 3 degli attualmente positivi sono ospedalizzati.

Fisciano

Intanto, 3 i nuovi contagi a Fisciano: si tratta di una cittadina, appartenente allo stesso nucleo familiare di un caso positivo già rilevato nei giorni scorsi e residente a Fisciano Capoluogo e di due uomini a