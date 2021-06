Minori, ancora una fuoriuscita di liquami. L’intervento del gruppo consiliare “Minori x tutti”

Il gruppo consiliare di opposizione “Minori x Tutti” in un comunicato a firma dei consiglieri Antonio Cioffi ed Alberto Parascandolo rende noto: «Stamane alcuni cittadini, ci hanno segnalato un nuovo caso di fuoriuscita di liquami, seppur di minor proporzione del 2 giugno, nella spiaggia centrale. La situazione ci sembra assurda ed è intollerabile che a fine giugno possano accadere ancora questi sversamenti. L’amministrazione deve in modo categorico prendere di petto la situazione con l’ufficio tecnico, noi cittadini non possiamo accettare ulteriori disagi per chi vuole usufruire della spiaggia centrale e non tolleriamo nessun’altra pubblicità negativa per il nostro paese».