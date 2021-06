Metodo Cetara ad Agerola, screening a tutta la popolazione per la variante Delta del Covid . Complimenti al sindaco Luca Mascolo. Positanonews ha invocato, senza criticare, questo è un momento difficile e siamo vicini davvero con il cuore a tutti gli agerolesi ai quali diamo un grande abbraccio affettuoso, il metodo Cetara, come diceva il nostro Gerardo Russomando ex assessore di Maiori, ed i fatti gli hanno dato ragione. Ebbene il sindaco Mascolo ha chiesto lo screening a tutta la popolazione della città che si affaccia e convive con la Costiera amalfitana, da Positano a Praiano ed Amalfi vi è una grande sinergia con un popolo di grandi e onesti lavoratori.