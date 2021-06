Meta, venerdì la conclusione dei lavori alle scogliere. Il 1 luglio cominciano gli interventi alla villa comunale. Questa mattina di mercoledì 23 giugno 2021, noi di Positanonews abbiamo incontrato il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito, il quale ci ha spiegato i lavori che stanno realizzando alle scogliere delle spiagge cittadine.

“C’è una serie di interventi in atto, soprattutto anche con la Città Metropolitana, di riqualificazione e di messa in sicurezza di alcune scogliere del nostro litorale. Sia davanti ai bangi la Conca, sulla testata del porto e sotto la spiaggetta della Stella Maris, gli interventi sono a costo zero da parte dell’amministrazione, sono totalmente finanziati dalla Città Metropolitana”.

“Per venerdì chiudiamo, quindi il fine settimana liberi tutti”, ha annunciato il primo cittadino.

Ha poi aggiunto: “Te lo dico in anteprima. Abbiamo consegnato i lavori, e dal primo luglio partiranno finalmente gli interventi alla villa comunale”.

Il consigliere Mormile, invece, ci ha detto: “Stiamo riqualificando anche il verde, innanzitutto con l’inserimento di nuove alberature su tutto il territorio. In occasione del rifacimento dei marciapiedi abbiamo piantato nuovi alberi per dare più bellezza anche alla zona della Conca. In più, presto partiranno i lavori, quindi avremo un giardino comunale, ed al giardino degli agrumi verrà restituita tutta la sua bellezza. Sarà un polmone verde a disposizione dei bambini, degli anziani e dei cittadini di Meta”.

“In più ieri hanno consegnato definitivamente i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del parco giochi situato ad Alberi – ha concluso il sindaco -, pronto, bello ed accogliente”.