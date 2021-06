Meta, strisce motorini a pagamento. Lo sfogo sui social: “Mare vietato da un cancello invisibile”

La cittadina di Meta, in penisola sorrentina, è oggetto di critiche sui social per la questione strisce blu ai motorini. I mezzi a due ruote, infatti, in alcuni tratti dovranno pagare la sosta giornaliera di due euro fino al 31 ottobre. Non sono mancate le polemiche sui social, stavolta da parte di Aniello Trapani, condiviso anche sul gruppo Facebook “La Grande Onda”. Di seguito il post. Scusate lo sfogo ma quando mi sento preso in giro non resisto.

Tutti i comuni stanno facendo accordi per permettere ai residenti una giornata al mare più economica, gli stabilimenti fanno il 50% di sconto ai residenti (cosa buona e giusta), si cerca di lasciare l’ingresso sospeso (cosa ancora più nobile e umanitaria) e poi il comune di Meta di Sorrento si inventa la riduzione di oltre 80% dei posti dei motorini ed il restante 20% a pagamento di 2 euro al giorno da Aprire a Ottobre.

Punto 1

anziché togliere posti ai motori bisognava togliere posti alle macchine per permettere a più persone di scendere al mare senza creare blocchi con le autovetture.

Punto 2

Ci sono tantissime persone anziane e non che scendono al mare per 1 ora per una nuotata o un po di sole ed ora devono pagare 2 € anche se stanno solo 30 minuti, stesso discorso per chi lavora dalla mattina alla sera e nello spacco vuole farsi un tuffo e per quelli che finiscono di lavorare e nel tardo pomeriggio e scendere a prendere un caffè, un aperitivo o un tuffo al tramonto. Il tutto aumentato da 2 euro

Punto 3

Tutta questa riduzione di posti sicuramente creerà una difficoltà fisiologica di trovare parcheggio e favorirà sicuramente discussioni e litigi.

Punto 4

Se si aumentava il numero dei posti per i motorini e facendo pagare il giusto (io non sono per il tutto gratis ma per il pagamento razionale) ad ore ma gestito da qualche cooperativa di ragazzi (così si crea anche occupazione) non era il tutto più organizzato, funzionale e sicuramente più a favore dei cittadini?

Punto 5

Penso che con questa idea geniale invece di incentivare ed economizzare una giornata al mare si stia facendo il possibile per disinvogliare le persone a scendere al mare per gli interessi di qualcuno.

La Grande Onda di cui sono socio e fiero sta facendo una battaglia per eliminare cancelli e barriere per far raggiungere il mare a tutti, ma oggi il comune di Meta ha eretto un cancello invisibile per vietare il mare a tanti.