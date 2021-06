Meta è finalmente Covid-free, guarito l’ultimo cittadino positivo

Meta. Il sindaco Giuseppe Tito comunica: «Carissimi, sono lieto di annunciarvi che ho appena ricevuto una bella notizia: l’unico concittadino ancora positivo al virus Covid-19 è guarito! Ad oggi, quindi, sul territorio metese non ci sono cittadini affetti da virus Covid-19! La campagna vaccinale sta dando gli auspicati risultati! Ringrazio tutti per il senso di responsabilità sociale finora dimostrato!».

Ed il consigliere comunale Corrado Soldatini aggiunge: «Ad oggi Meta è Covid-free. Questo non significa liberi tutti ma che bisogna ancora avere le dovute precauzioni di distanziamento, uso della mascherina ed igiene delle mani. Procedono spedite le vaccinazioni e nel nostro comune abbiamo superato la soglia del 70%.

Vogliamo ringraziare chi in quest’ultimo anno e mezzo ha collaborato per affrontare questa emergenza: Asl, Polizia Municipale, Protezione Civile di Meta, medici, personale sanitario, Croce Rossa Italiana comitato Napoli Sud, addetti Sarim, si è collaborato al massimo per affrontare i problemi e coordinare al meglio le operazioni.

Un ringraziamento particolare alla nostra segreteria del comune nella persona di Maria Pane ed a tutti quelli che ci hanno aiutato nelle operazioni di screening. In questo lungo periodo abbiamo cercato di essere il più vicino possibile ai nostri concittadini colpiti dal virus e di venire incontro alle loro esigenze».