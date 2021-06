Una bella notizia da Meta città che apre alla costa di Sorrento venendo da Napoli, sono i primi in Campania nel Colley giovanile, un risultato straordinario.

Campionati Regionali 2021: Il Volley Meta è Campione U17

Sin dalle primissime fasi del match il Volley Meta impone ritmo prendendo da subito il largo 9-14 grazie a un gioco preciso ed un servizio devastante. L’Elisa Volley di coach Delfino Leone prova a reggere l’urto con ordine e grinta salvo poi arrendersi al termine del primo set con il parziale di 25-12. L’Elisa resta in scia nelle prime fasi del secondo set (8-8) mettendo in seria difficoltà i ragazzi di coach Marilù Cilento che rispetto al primo set non riescono a strappare con decisione (15-12). L’equilibrio si spezza quando sale di ritmo l’attacco del Meta che, nonostante una resistenza tenace della squadra di coach Delfino-Leone, chiude il secondo parziale 25-14. Stesso copione nel terzo parziale con il Volley Meta che detta i ritmi e l’Elisa Volley che prova in ogni modo ad arginare i ragazzi di coach Cilento. Tentativi che però non sortiscono l’effetto desiderato. Sul 12-7 L’Elisa prova a scuotersi con un timeout che però non inverte il trend di un set chiuso da Latella e compagni con il risolutivo 25-13.

“La cosa più bella è stata tornare a giocare – ha dichiarato Marilù Cilento, coach del Volley Meta – questi ragazzi sono stati per troppo lontani dal campo, dal divertimento e dal sano agonismo. Oggi abbiamo riassaggiato sapori che avevamo dimenticato e in più, noi, siamo riusciti anche a vincere staccando il pass per le fasi interregionali”.

Volley Meta – Elisa Volley Pomigliano 3-0

(25-12; 25-14; 25-13)

Durata complessiva del match: 1h e 15’