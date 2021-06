Meta, Antonella Viggiano: “Giuseppe Tito si vuole dimettere? Non ci credo”

Meta. Antonella Viggiano, che per tanti anni ha ricoperto il ruolo di vicesindaco nella città della penisola sorrentina, ci parla delle voci di corridoio che ogni tanto girano sulle possibili dimissioni del sindaco Giuseppe Tito: «Non sappiamo per quale motivo si facciano uscire simili ipotesi, se per motivi di candidatura o per cambiare le carte in tavola. Giuseppe Tito è imprevedibile, ma non è facile amministrare, io ho fatto il vice sindaco e ne so qualcosa, ogni giorno richieste e problemi ”

Non resta che attendere eventuali sviluppi che potranno confermare le voci di corridoio oppure smentirle e dare luce a situazioni nuove.

C’è qualcuno che vede ipotesi Mormile sindaco, ma probabile punti su Pasquale Cacace contro la collega Angela Aiello.