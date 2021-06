Medaglie per Cag Penisola Sorrentina. Intervista a Rossana De Martino in esclusiva per la nostra redazione

La nostra redazione sportiva si è recata quest’oggi presso la palestra del Liceo Statale Publio Virgilio Marone di Meta che ospita gli atleti della Cag Penisola Sorrentina, coordinati da Rossana De Martino e reduci da vittorie importantissime. La forte passione e il duro allenamento hanno portato questi ragazzi, gioiello della penisola sorrentina, a dimostrare il loro straordinario valore nei campionati Gold e Silver di Eccellenza, tra i più prestigiosi a livello nazionale. Due piccole allieve di 8 anni hanno gareggiato a Mortara (Pavia), altre due di 11 e 12 anni a Fermo ed altri a Rimini da cui sono tornati ieri sera. Dopo un anno di stop forzato, a causa della pandemia, la ripresa dell’attività senza però avere la gioia di un pubblico, di abbracci, di sorrisi da parte dei sostenitori, è stata veramente difficile ma non ha impedito a Rossana e agli atleti di raggiungere gli obiettivi prefissati. Fondamentale ora sarebbe avere una struttura stabile e definitiva per loro in cui potersi allenare perché, pur ringraziando di cuore la preside del Liceo che li ospita, c’è carenza di impianti per chi non ha la scuola privata ma porta comunque in auge in tutta Italia il nome della Penisola Sorrentina!