MCRI Italy Tour, dal 18 al 20 giugno in moto da Bellagio fino in costiera amalfitana

Il 18, 19 e 20 giugno ci sarà il secondo MCRI Italy Tour che vedrà tantissimi motociclisti appartenenti al Motoclub Revolution di Lecco percorrere i circa mille chilometri che li condurranno da Bellagio, sull’incantevole lago di Como, fino ai territori della costiera amalfitana.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’associazione “Mondo libero dalla Droga” e vuole lanciare un messaggio di prevenzione rivolto a tutti ma in modo particolare ai giovani per far loro capire quanto sia inutile e dannoso l’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Ecco il programma dell’evento: