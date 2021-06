Max Allegri su “Chi” per la vacanza romantica in Costiera amalfitana, ma Ambra non sembra entusiasta

Ambra Angiolini e Max Allegri: crociera romantica in Costiera Amalfitana. L’estate si preannuncia rovente, non solo per le alte temperature ma anche per gli amori vip in spiaggia. Da tempo non venivano ritratti insieme dai clic dei fotografi, ma ora sembrano tornati nell’occhio del mirino.

Massimiliano Allegri dopo due anni di pausa è tornato ad allenare la Juventus e, al contempo, a mostrarsi con la compagna, l’attrice Ambra Angiolini, impegnata a Brescia per lavoro. Più innamorati che mai, vengono ritratti dal settimanale “Chi” in vacanza durante una crociera d’amore lungo la Costiera Amalfitana e la passione è sempre alle stelle. Le immagini parlano chiaro, confermando un amore consolidato e maturo: lei si sistema il costume intero nascondendo il décolleté dentro la stoffa e poi si avvicina al mister per poi baciarsi e coccolarsi sullo yacht, più innamorati che mai.

Però a vedere certe foto, anche a Positano, poi Amalfi, Ravello, Capri e Ischia Ambra non sembra proprio tanto entusiasta…