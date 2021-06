Massa Lubrense, stasera il Parco Marino di Punta Campanella ed i volontari del Project Mare su Rai 3

Massa Lubrense. Le telecamere di Rai 3 si accendono sul Parco Marino di Punta Campanella ed i volontari del Project Mare. Lungo servizio sull’emittente nazionale. Si parlerà delle attività dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella e dei ragazzi stranieri che partecipano al progetto di volontariato internazionale.

Martedì 15 giugno, in tarda serata su Rai 3, andrà infatti onda un lungo servizio sul Parco e sui volontari internazionali del Project Mare. L’inviata della Rai, Letizia Pascale, è stata a Massa Lubrense la settimana scorsa insieme alla troupe per girare il servizio a bordo del gozzo dell’Amp Punta Campanella. Nella Baia di Ieranto è andata in canoa insieme ai volontari stranieri per raccontare le loro attività di monitoraggio coordinati dal Parco. Intervista anche al presidente dell’Amp, Lucio Cacace.

Il servizio andrà in onda, intorno all’una, durante la trasmissione di RAI Parlamento- Obiettivo Europa, al termine di Linea Notte sulla terza rete della RAI.