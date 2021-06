Massa Lubrense, sabato l’attesa riapertura del parco a Via Reola

Massa Lubrense. Il vicesindaco Giovanna Staiano, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: «Ultimi sopralluoghi al parco a Via Reola che aprirà il suo cancello sabato 26 giugno, alle 18.00. Abbiamo atteso qualche giorno in più per migliorare il prato, che auspicavamo fosse perfetto, purtroppo le condizioni climatiche non ci hanno aiutato e nel tempo avremo attenzione e cura affinché possa migliorare, ora però è tempo di aprire…. i bambini, i ragazzi e le famiglie che tanto hanno pazientato e che desiderano frequentarlo e viverlo non possono più aspettare! È un bell’inizio di un progetto complessivamente più ambizioso che nel tempo sapremo completare con l’aiuto e il contributo di idee di tutti i cittadini, grandi e piccini!»