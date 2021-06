Massa Lubrense, incidente in vespa per il sindaco: “Mi scuso con la ragazza che ho impattato e ringrazio chi mi ha soccorso”. Spavento, ieri sera, per il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli che, mentre era alla guida del suo scooter si è scontrato con un’auto.

“Tutto bene. È stato un piccolo incidente con la Vespa. Qualche botta e dei graffi anche se non ho più l’età per tutto questo. Mi dispiace per la giovane ragazza che ho impattato mentre era nella sua Panda e ritornava a casa dopo una giornata di lavoro. Si è spaventata molto e mi scuso con lei. Mi rammarico di aver bloccato il traffico e creato disagio a molti. Sento il dovere di dire grazie a quanti mi hanno soccorso ed hanno avuto premura per me. Un affetto che mi ha commosso. Grazie a tutti”, ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook per rassicurare tutti.