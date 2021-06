Massa Lubrense, incendio bis nella casa vacanza bruciata da inglese. Retroscena inquietanti. Le fiamme non erano state spente bene probabilmente, ma purtroppo c’è stato un incendio bis questo per fortuna subito domato. I danni sono davvero tanti ed è un vero peccato, probabile che si cercasse di recuperare le perdite dovute alla chiusura per Covid. Un appartamento davvero bello e ben fatto semi bruciato. Inquietanti i retroscena sull’inglese, sarebbe un cittadino della Gran Bretagna noto alle forze dell’ordine, dall’ Inghilterra poi se ne sarebbe andato a Dubai. Pare che la famiglia con i figli se ne fosse andata e l’uomo ritornato ubriaco in piena notte non trovandoli è andato in escandescenze i tutti i sensi dando fuoco a tutto. Una assurdità inconcepible, non possiamo che dispiacerci per questo danno.