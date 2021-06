Massa Lubrense, il vicesindaco Staiano: “Chiarimento sul cancello alla spiaggia libera Plancia di Marina del Cantone”

Massa Lubrense. Riportiamo il post pubblicato dal vicesindaco Giovanna Staiano sulla sua pagina Facebook: «QUALCHE CHIARIMENTO SUL CANCELLETTO. Da qualche giorno tante persone mi hanno contattata per chiedere chiarimenti sulla presenza di un cancelletto che impedirebbe, in alcune ore del giorno, l’accesso alla spiaggia libera denominata “Plancia” sita alla Marina del Cantone. In primo luogo, al fine di sgomberare il campo da ogni equivoco va detto che L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA LIBERA DEVE ESSERE SEMPRE GARANTITO E NON PUO’ assolutamente essere impedito o limitato da chicchessia. Con l’assessore Fiorentino, già da qualche giorno siamo a lavoro, per reprimere ogni forma di abuso e difendere a denti stretti il diritto sacrosanto di ogni cittadino di godere della spiaggia libera, mobilitando più dirigenti comunali impegnati nelle prossime ore a puntuali accertamenti. Inoltre, siamo a lavoro anche per tutelare il diritto alla balneazione a prezzi calmierati per i residenti perfettamente in linea rispetto a quanto normato negli anni passati, a cui si e’ derogato solo l’anno scorso per i noti problemi legati al Covid. A giorni verranno adottate tutte le determinazioni tese a favorire la collettività e il benessere comune avendo sempre dimostrato con i fatti di essere dalla parte dei cittadini e dei loro diritti».