Massa Lubrense è Covid-free, guarito l’ultimo cittadino positivo

Massa Lubrense è Covid-free. A comunicarlo è il sindaco Lorenzo Balducelli con un post sulla sua pagina Facebook: «Buone notizie. L’ultimo nostro concittadino positivo al Covid-19 è guarito. Ci è stato riferito dallo stesso interessato che domani lascerà l’ospedale dove è stato curato. Gli facciamo i nostri migliori auguri per tutto. In questo momento Massa Lubrense è Covid-free. Questo non significa liberi tutti ma che bisogna ancora avere le dovute precauzioni di distanziamento, uso della mascherina ed igiene delle mani.

Procedono spedite le vaccinazioni presso il Centro Vaccinale di Villa Cerulli in via Reola. In base all’ultimo report ricevuto dal Distretto Sanitario dell’ASL Na3 Sud aggiornato al 15 di giugno, a Massa Lubrense tra prime e seconde dosi risultano somministrate complessivamente 9977 dosi di vaccino.

Camminiamo responsabilmente verso la ripresa. Spero che per tutti sia una buona estate».