Massa Lubrense, brutto incidente con la moto in Via Bozzaotra. Soccorso questa sera del 118 di stanza a Sant’Agnello. Il soccorso è stato fatto a una coppia rovinata a terra dopo che la motocicletta è finita per strada, ferite per il corpo e anche al visto. I due sono stati trasferiti all’Ospedale di Sorrento per le cure del caso.