Marcello Coppola eletto Consigliere del direttivo nazionale dell’Abbac

Marcello Coppola è stato eletto Consigliere del direttivo nazionale dell’Abbac guidata da Agostino Ingenito, a sua volta eletto Presidente nazionale.

Soddisfazione è stata espressa da Marcello Coppola: “assumo questo incarico con la consapevolezza di potenziare il mio contributo al turismo ricettivo extralberghiero. In questi due anni come delegato territoriale ho affrontato con gli associati problematiche che attanagliano il nostro comparto. Da Consigliere nazionale lavorerò con il direttivo al sostegno e valorizzazione dell’ospitalità diffusa e sostenibile”.

Novità anche per quanto riguarda la sede ABBAC della Penisola Sorrentina. Fatto il nuovo incarico nazionale Coppola lascia il ruolo di delegato territoriale. Ad essere eletto è Ettore Pica. L’imprenditore turistico sorrentino è stato eletto in occasione dell’assemblea federativa nazionale dell’ABBAC. “E’ un onore per me rappresentare la prestigiosa e storica associazione extralberghiera – dichiara Ettore Pica – Il mio impegno in collaborazione con gli associati della Penisola Sorrentina si preannuncia carico di sfide dopo la pandemia, ma anche ricco di opportunità da condividere in sinergia con la rete pubblica privata del nostro territorio”.