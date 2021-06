Maiori, scattano i controlli dei NAS in due gelaterie del comune della costiera amalfitana

Maiori, costiera amalfitana. Nella mattina di oggi i Carabinieri del NAS di Salerno hanno effettuato dei controlli presso due gelaterie della città. Per una delle due attività è stata riscontrata la mancata tracciabilità dei prodotti oltre ad una scarsa organizzazione del deposito alimentare dove le provviste erano conservate in modo promiscuo. Per il titolare della gelateria in questione è scattata una diffida che lo obbliga a provvedere a risolvere i problemi riscontrati entro 30 giorni.