Maiori lutto al bar Oriente, ci lascia Alfredo Criscuolo . Un punto di riferimento per la Costiera amalfitana, il bar crocevia da Amalfi per Tramonti e Salerno è sempre stato un luogo di sosta e di ricovero per tutti, dove con gentilezza ti davano informazioni oltre al ristoro.

Ad annunciare la scomparsa la moglie Silvia, i figli Giorgio e Gemma, il genero, la nuora, i fratelli, le nipoti Aurora e Rebecca, le cognate e i nipoti tutti .

Domani, lunedì 28 giugno, alle 17.00, si terrà l’estremo saluto nella Collegiata di Santa Maria a Mare per poi spostarsi nel cimitero di Atrani.

Facciamo le nostre condoglianze a tutta la famiglia.