Maiori, in Via G. Amendola in corso lavori di scavo per il ripristino del servizio elettrico

Maiori, costiera amalfitana. Il Comune avvisa la cittadinanza che, a causa di un guasto su una linea sotterranea di bassa tensione, al fine di garantire la continuità del servizio elettrico, E-Distribuzione son in corso lavori di scavo in Via G. Amendola 45, SS 163 (Altezza Boat Service).

La ditta incaricata ha assicurato il ripristino a perfetta regola d’arte della pavimentazione stradale a riparazione avvenuta, e che sarà garantita al traffico veicolare e/o pedonale la normale circolazione.