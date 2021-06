Maiori, il programma dei festeggiamenti religiosi in onore di San Pietro Apostolo

Maiori, la Comunità Ecclesiale di S. Maria delle Grazie e S. Pietro in Posula si prepara alla festa religiosa in onore di San Pietro Apostolo per il prossimo 29 giugno.

Ecco il programma dei festeggiamenti religiosi:

Domenica 27 Giugno 2021 – XIII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 9.30: S. Messa e chiusura della Novena.

Lunedì 28 Giugno 2021 – Vigilia della Solennità dei SS. Pietro e Paolo App.

Ore 19.30: S. Rosario e litanie a S. Pietro.

Ore 20.00: Rito del Lucernario, Annuncio della Festa e S. Messa Solenne, con la Venerata Statua di S. Pietro esposta, presieduta dal Rev.do Don Vincenzo Di Marino, Parroco di Passiano di Cava de’ Tirreni.

MARTEDI’ 29 GIUGNO 2021 – SOLENNITA’ DEI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI

Ore 7.30 – 8.30 – 10: Ss. Messe.

Ore 8.00: Annuncio della Solennità con il suono festoso delle campane e lo sparo di fuochi d’artificio.

Ore 17.30: Giro per le vie cittadine del Premiato Concerto Bandistico “Città di Minori” diretto dal M° Giovanni Vuolo.

Ore 18.30: S. Messa.

Ore 20.00, Piazza S. Pietro: S. Messa Solenne presieduta dal Rev.do Don Nicola Mammato nel 50° Anniversario dell’Ordinazione Presbiterale e venerazione della Statua di S. Pietro.

Ore 21.00: Breve intrattenimento musicale eseguito dalla Banda “Città di Minori”.

Mercoledì 30 Giugno 2021 – Giornata Eucaristica interparrocchiale

Ore 19.00: S. Messa nello spiazzale della Caserma dei Vigili del Fuoco. Al termine, Solenne Adorazione Eucaristica. (La capienza massima per partecipare alla celebrazione è di N. 70 posti).

Domenica 4 Luglio 2021 – XIV Domenica del Tempo Ordinario

Ore 9.30 – 19.30: Ss. Messe.

Martedì 6 Luglio 2021 – Ottava della Solennità

Ore 19.00: S. Rosario e litanie a S. Pietro.

Ore 19.30: S. Messa Solenne presieduta dal Rev.do Don Vincenzo Taiani, Parroco Emerito, e canto del Te Deum di ringraziamento.

Nei mesi di Luglio e Agosto le Ss. Messe domenicali presso la Parrocchia di S. Pietro in Posula, saranno celebrate alle ore 9.30 e 19.30.

Quest’anno il giro per la raccolta delle offerte non sarà effettuato; pertanto, chiunque volesse contribuire con la propria offerta ai festeggiamenti semplici ed intimi, potrà farlo presso il tavolino per la raccolta delle offerte all’ingresso della Chiesa, ove verrà consegnato il tradizionale tarallo. Le offerte raccolte inoltre, oltre ad essere utilizzate per i semplici festeggiamenti verranno devolute per il restauro della Statua di San Pietro.

Si ricorda che la capienza massima della Chiesa è di N. 29 persone per celebrazione; per la celebrazione in Piazza del 29 Giugno la capienza è di N. 150 persone; pertanto si invitano i fedeli a distribuirsi equamente nelle varie celebrazioni e a rispettare le indicazioni di sicurezza.

L’addobbo floreale della Chiesa è a cura della Ditta “La Mimosa” di Maiori.

I semplici fuochi pirotecnici sono a cura della Ditta “Pirotecnica Guadagno” di Maiori.

L’illuminazione della Piazza è a cura del Sig. Raffaele Moliterno.