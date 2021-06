Maiori, il cordoglio del giornalista Sigismondo Nastri per la scomparsa di Alfredo Criscuolo (Benito)

Maiori. Il giornalista amalfitano Sigismondo Nastri ha dedicato un ricordo all’82enne Alfredo Criscuolo, conosciuto da tutti come Benito, nel giorno della sua nascita al cielo: «Girare l’angolo tra via Gaetano Capone e Via Nuova Chiunzi non sarà più la stessa cosa. Non riesco a immaginare il Bar Oriente senza potere scorgere, affacciando lo sguardo, la figura di Benito oltre il bancone (quando non era impegnato in laboratorio, dato che era un provetto pasticciere, di scuola atranese). Quando abitavo al parco Cocomero mi capitava di passare di là quasi tutti i giorni ed era sempre l’occasione per scambiarci un saluto. Poi mi sono trasferito e i nostri incontri si sono diradati. L’immagine che conservo di Benito è quella di un uomo buono e saggio che ha dedicato tutta l’esistenza al lavoro e alla famiglia.

Anche a nome di mia moglie e dei miei figli desidero esprimere alla signora Silvia, ai carissimi Giorgio e Gemma, a tutti i parenti, i sentimenti del più vivo, accorato cordoglio».