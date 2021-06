Maiori, Elvira D’Amato: “Trasporto pubblico… come se bastasse una navetta”

Nel novembre del 2019 è stato approvato un regolamento comunale che ha istituito un servizio di trasporto aggiuntivo con navetta di andata e ritorno da Ponteprimario al porto che viene svolto dal 1^ gennaio al 31 dicembre.

Lo stesso viene garantito con risorse a carico del bilancio comunale e parzialmente anche dagli introiti derivanti dalle tariffe a carico degli utenti.

Lo stesso regolamento prevede anche una navetta turistica in funzione dal 15 marzo al 15 novembre

su itinerari predefiniti, con percorsi nelle frazioni (Ponteprimario, Vecite, Madonna delle Grazie, S. Pietro)- Via Castello – Via Campo- centro cittadino- porto turistico, nonché un percorso di andata e ritorno dal centro cittadino all’Abbazia di Santa Maria dè Olearia.

La tutela della mobilità dei cittadini è certamente un diritto primario che va perseguito con strumenti adeguati in grado di soddisfare la fruizione di servizi efficienti e la sicurezza degli utenti.

Anche la predisposizione di un servizio minimo a carattere turistico deve tendere ad agevolare la fruibilità del territorio per esaltare tutto ciò che lo stesso è in grado di offrire, dal punto di vista paesaggistico e storico, commerciale e di servizio, per avvicinare il centro alle periferie, altrettanto in grado di offrire strutture di recezione turistica di particolare pregio.

L’allestimento di questi servizi ci sembra davvero il minimo essenziale per un paese che, come Maiori, fonda la propria economia sul turismo.

Noi ancora non c’eravamo in quel Consiglio comunale che ha approvato l’istituzione di questi servizi ma, di certo, quando si parla di mobilità non ci si può limitare a sostenere con fondi pubblici qualche pulmino che fa avanti e indietro senza avere chiaro che la stessa mobilità debba integrarsi con una visione più ampia di valorizzazione del territorio con tutte le sue risorse, commerciali, turistiche ed ambientali.

L’obiettivo vero è quindi assicurare, senza interruzioni e con cadenze orarie regolari, un trasporto dignitoso di cittadini ed ospiti del nostro territorio, ma, è altrettanto fondamentale garantire una corretta comunicazione all’utenza sul funzionamento di tutti i servizi di trasporto, inclusi quelli offerti dai tassisti.

Se l’obiettivo di tutto questo è anche sostenere l’economia del paese non è più tollerabile che non venga assicurata la pulizia delle frazioni e delle zone periferiche, come anche che non venga approntata una serie di servizi minimi, quali l’accessibilità a sistemi di prenotazione di servizi di trasporto, di servizi spiaggia, di servizi di parcheggio.

Ricordiamo all’Amministrazione che esistono le tecnologie per poter offrire agli ospiti un sistema integrato di informazioni e fruibilità di servizi ed innanzitutto che l’accoglienza degli ospiti non comincia dal buongiorno degli operatori turistici ma dalla presentazione chiara ed armonica di tutta l’offerta paese.

Non da ultimo, che dire del servizio taxi che esiste a Maiori senza una regolare visibilità? ……da anni non si riesce a collocare una semplice insegna ed un telefono di recezione chiamate per l’accessibilità da parte degli utenti…. Per non parlare dell’impraticabilità del bagno pubblico posto nello stesso piazzale, eppure anche quello è un servizio essenziale ed un biglietto di presentazione del paese.