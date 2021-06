Maiori: ecco a chi spetta l’accesso libero alle spiagge attrezzate. Il comune di Maiori ha messo a disposizione dei suoi cittadini alcuni stalli sulle spiagge libere attrezzate del paese costiero. Nella con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.06.2021 sono stati stabilite le condizioni da rispettare per usufruire del beneficio:

a) aver compiuto il sessantacinquesimo (65°) anno di età ed essere in possesso di una certificazione ISEE (ultima certificazione in corso di validità) uguale o inferiore ad € 11.000,00;

b) essere in possesso di una certificazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.104/92;

c) appartenere ad un nucleo familiare con certificazione ISEE (ultima certificazione in corso di validità) uguale o inferiore ad € 8.000,00.

I possessori di uno dei requisiti di cui ai punti a) e b) potranno fruire di una sola postazione (1 ombrellone e 2 sedie) accompagnati da una sola persona.

I possessori del requisito di cui alla lettera c) potranno fruire di una sola postazione (1 ombrellone e 2 sedie) per tutti i componenti del nucleo familiare.

I posti complessivi da riservare ai residenti nel Comune di Maiori sono n. 20 così distribuiti:

✓ n.10 posti presso la spiaggia libera attrezzata situata lato Ovest del fiume Reghinna Maiori identificata nell’allegato grafico con il n. 2;

✓ n. 10 posti presso la spiaggia libera attrezzata situata lato Est del fiume Reghinna Maiori identificata nell’allegato grafico con i nn.8 (5 posti) e 9 (5 posti).

I residenti che avranno diritto di accedere gratuitamente alle spiagge libere attrezzate, munti di apposito tesserino, dovranno osservare scrupolosamente le regole e le misure volte alla prevenzione e protezione per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

I cittadini interessati possono presentare domanda, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Maiori o presso l’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

La domanda va presentata al Comune di Maiori – Ufficio Protocollo, o tramite:

– posta elettronica ordinaria mail sociale.istruzione@comune.maiori.sa.it

– oppure pec: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it.

A partire dal 24.06.2021 e fino alle ore 13.00 del 02.07.2021.

Sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali contattare successivamente gli aventi diritto per il ritiro del tesserino che consentirà l’accesso gratuito alle spiagge libere attrezzate.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30.03.2003, n. 196, come modificato ed integrato con D. Lgs. 10/08/2018, n. 101 recante recepimento del regolamento U.E. 2016/679, esclusivamente nell’ambito del presente avviso.