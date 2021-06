Maiori, continua la lotta contro il depuratore Comitato contro il depuratore

Maiori, Costiera amalfitana continua la lottacontro il depuratore. Coinvolte associazioni nazionali contro quella che è ritenuta una speculazione da 21 milioni di euro, che rischiano di essere buttati, in quanto sarebbe uno scempio ambientale la realizzazione di questa opera. Inoltre, questa sarebbe sottodimensionata rispetto agli apporti che dovrebbe avere da tutti i comuni, non riuscendone a gestire tutti i rifiuti. Nonostante queste ultime novità, il progetto contro il quale si stanno battendo tutti gli ex sindaci e gli ambientalisti sta comunque andando avanti.