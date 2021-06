Maiori chiude la Guardia Medica e ambulanza senza medico . A Positano il 118 con personale ridotto, allarme sanità in Costiera amalfitana

Costiera Amalfitana, sanità in ginocchio: a Maiori chiude la Guardia Medica e ambulanza si è trovata in alcune occasioni a fare trasporto senza medico . A Positano il 118 con personale ridotto.

In un momento in cui la Sanità dovrebbe essere il fiore all’occhiello di ogni località turistica, per abbinarlo al turismo di eccellenza che si ha in Costiera, diversi episodi, dovuti alla carenza di organico, ci dimostrano l’esatto contrario.

A Positano il 118, con organico medico ridotto, e si vede costretto ad uscire in certi casi l’ambulanza anche senza medico.

A Maiori, ieri un’ambulanza senza medico ed infermiere, come ci spiega il dottor Lello Vitagliano .

Per non parlare della sede della guardia medica di Maiori chiusa col trasferimento dei medici ad Amalfi.

Anche oggi Maiori è senza medico ed anche senza infermiere: è stato portato portato al 118 un trauma solo con autista e soccorritore!

L’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello sta in affanno e fa quel che può.

A questo si aggiungono le difficoltà logistiche per il soccorso estivo, la mancanza di idroambulanza e di postazioni in spiaggia.