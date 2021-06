Maiori, auguri a Maria Capone per la laurea in Ingegneria informatica, biomedica e delle telecomunicazioni

Maiori, costiera amalfitana. Bellissimo ed importante traguardo per la bellissima Maria Capone, laureatasi in Ingegneria informatica, biomedica e delle telecomunicazioni con la tesi: “Cogito ergo sum: il cervello, la chiave per riconoscersi”. Un successo frutto di anni di studio e passione.

Solo pochi mesi, nell’ottobre 2020, anche la sorella Ninny Capone aveva conseguito la laurea in Design e Discipline della Moda con la tesi “Interni ed esterni: allargamento degli spazi in chiave ecosostenibile”.

Gioia e soddisfazione per Antoni Capone, sindaco di Maiori e padre delle due ragazze, orgoglioso per il loro percorso di studi e per il traguardo raggiunto da entrambe.

La redazione di Positanonews formula i migliori auguri alla neodottoressa Maria certi che questo sarà l’inizio di un brillante futuro, ricco di soddisfazioni e successi. Ad Maiora.